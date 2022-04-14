محمد نجاتي: أحمد زكي والدي الروحي وأبويا الثاني

قال الفنان محمد نجاتي، إن الفنان الكبير الراحل أحمد زكي والدي الروحي وأبويا الثاني واعتبر نفسي ابنه، وأنا الممثل الوحيد الذي قام بدور نجل الفنان محمود عبد العزيز في فيلم محمود المصري والفنان أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة وبداية انطلاقتي الفنية والمحطة الأولي المهمة في تاريخي الفني وكتب شهادة ميلادي حينها".

وكشف الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل وصية الفنان الراحل أحمد زكي له قبل وفاته، والتي طالبه فيها بالتمثيل مع نجله هيثم أحمد زكي، وهو ما نفذه من خلال مشاركته في فيلم "البلياتشو"، حيث شارك بمشهدين في الفيلم.

وتابع الفنان محمد نجاتي، إن أحد الإعلاميين خلال لقاء تلفزيوني سابق، كشف له عن وصية أخرى للنمر الأسود وهو أن يكمل "نجاتي" دوره في فيلم "حليم" بعد وفاته، لكن اختيار هيثم زكي لاستكمال الفليم كان صحيحا، وذلك لأنه من الفنانين المميزين "لأنه كان شارب الفن من والده والدته وجده"، وهو ما قدمه هيثم بشكل ممتاز.

ولد الفنان محمد نجاتي في يوم ١٣ يوليو عام ١٩٧٥ في منطقة شبرا التابعة بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989م.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

شارك نجاتي في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكن اشتهر كثيرًا في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

شارك الفنان محمد نجاتي في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضًا، حيث ترك بصمة كبيرة في السينما المصرية في الأدوار التي قدمها.

يعد الفنان محمد نجاتي من الفنانين الذين تركوا بصمة في عالم الدراما، وأعماله التليفزيونية هي الأكثر التصاقا بأذهان الجمهور.