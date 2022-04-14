بتأكلني وتغطيني.. محمد نجاتي: تقبيل قدم أمي لم يوفيها حقها وتعبها معايا

علق الفنان محمد نجاتي، على صورة يقبل فيها قدم والدته، قائلا: ده مش تواضع مني خالص ده حقها عليا.. أمي حصلت على جائزة الأم المثالية وتقبيل قدميها لم يوفيها حقها وتعبها معايا.. ودايما حتى الآن بتغطيني وأنا نايم وتجيبلي أشرب وتأكلني وبتزعل مني لو رفضت".

وأضاف الفنان محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدي لم يعترض على دخوله الوسط الفني "ده كان فنان مطرب العائلة"، مضيفا: الفن مجال شاق جدا ولو كان يعرف مكنش وافق".

ودخل الفنان محمد نجاتي في نوبة بكاء على الهواء بعد عرض صوره لوالده الراحل: قائلا ربنا يقدرني وأكون على قدر المسئولية بعد وفاة والدي هو أكيد دلوقتي في مكان أفضل، مكنش أبويا بس ده كان صاحبي وكل أسراري معاه".

ولد الفنان محمد نجاتي في يوم ١٣ يوليو عام ١٩٧٥ في منطقة شبرا التابعة بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989م.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

شارك نجاتي في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكن اشتهر كثيرًا في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

شارك الفنان محمد نجاتي في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضًا، حيث ترك بصمة كبيرة في السينما المصرية في الأدوار التي قدمها.

يعد الفنان محمد نجاتي من الفنانين الذين تركوا بصمة في عالم الدراما، وأعماله التليفزيونية هي الأكثر التصاقا بأذهان الجمهور.