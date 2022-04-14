محمد نجاتي يكشف وصية أحمد زكي له: "دور في فيلم حليم وأمثل مع هيثم"

كشف الفنان محمد نجاتي، تفاصيل وصية الفنان الراحل أحمد زكي له قبل وفاته، والتي طالبه فيها بالتمثيل مع نجله هيثم أحمد زكي، وهو ما نفذه من خلال مشاركته في فيلم "البلياتشو"، حيث شارك بمشهدين في الفيلم.

وقال محمد نجاتي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أحد الإعلاميين خلال لقاء تلفزيوني سابق، كشف له عن وصية أخرى للنمر الأسود وهو أن يكمل "نجاتي" دوره في فيلم "حليم" بعد وفاته، لكن اختيار هيثم زكي لاستكمال الفليم كان صحيحا، وذلك لأنه من الفنانين المميزين "لأنه كان شارب الفن من والده والدته وجده"، وهو ما قدمه هيثم بشكل ممتاز.

وأضاف أنه حين عرض عليه دوره في فيلم البلياتشو لم يعترض للحظة، وتخلى عن تردده المعتاد، تنفيذا لوصية الفنان الراحل أحمد زكي.

الفنان محمد نجاتي ولد في 13 يوليو عام 1975 في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، وبدأ الحياة الفنية في سن صغير وهو في المدرسة بالصف الأول الإعدادي، حيث بدأ في مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” عام 1989.

درس بكلية التجارة وتخصص في قسم إدارة الأعمال، ثم شارك بدور في فيلم “ضد الحكومة” مع الفنان القدير الراحل أحمد زكي، والذي أثار ضجة كبيرة من قبل المشاهدين.

وشارك في العديد من المسلسلات مثل مسلسل “حلم العمر كله” ومسلسل “بين السورين” ولكنه اشتهر في مسلسل “حديث الصباح والمساء” رائعة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وتألق في المسلسل بدور محمود باشا وشارك بعدها في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، وفي شهر سبتمبر لعام 2014م أعلن الفنان محمد نجاتي عن موعد زفافه والذي حضره العديد من الفنانين والفنانات وزوجته من خارج الوسط الفني.

شارك الفنان محمد نجاتي في العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات أيضًا، حيث ترك بصمة كبيرة في السينما المصرية في الأدوار التي قدمها.

