رياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

حذرت الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، حيث يسود البلاد رياح مثيرة للرمال، وتعاود درجات الحرارة في الارتفاع من السبت المقبل وتستمر حتى الاثنين في الفترة من (16 إلى 18 إبريل).

رياح مثيرة للرمال والأتربة

ويتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الأسبوع المقبل على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ارتفاع درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع في رجات الحررة بداية من يوم السبت المقبل وتستمر حتى يوم الاثنين من نفس لسبوع، على أن تعاود في لنخفاض بدءا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من إبريل لعام 2022.

انخفاض درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل عَلى كافة الأنحاء، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم

ويستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد خلال الليل وحتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ومن المؤكد أن تسجل درجات الحرارة على محافظات الكبرى والوجه البحري الخميس 26 درجة مئوية خلال ساعات النهار و16 درجة ليلا.

نشاط للرياح اليوم الخميس

وتوقع خبراء الأرصاد نشاط الرياح الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح خبراء الأرصاد بشأن حالة الطقس

ووجه خبراء الأرصاد للمواطنين نصائح أهمها، ارتداء الجاكيت عند النزول إلى الشارع وخلال الساعات الأولى من الصباح؛ نظرا لانخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت.



توقعات الطقس اليوم الخميس 14 أبريل

توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس ربيعى معتدل الحرارة نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيف ليلا على السواحل الشمالية.

كما توقعت الأرصاد الجوية إنه يميل الطقس للحرارة على جنوب سيناء ولطيف ليلا، كما يسود طقس حار على جنوب الصعيد، ومعتدل ليلا

وتتوقع الأرصاد الأجوية تعرض البلاد لنشاط الرياح على مناطق من محافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.