موعد بدء الامتحانات التحريرية لطلاب النقل بالثانوي الفني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية.

موعد امتحانات طلاب النقل بالثانوي الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحانات ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموفق 19 أبريل 2022، وسيتم استغلال 4 أيام فقط وهي ( أيام 19 و20 و26 و27 ابريل) بعيدا عن الإجازات الرسمية والأعياد القومية.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة أنه بمناسبة اقتراب امتحانات نهاية العام يتم تكليف مديرو عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان واضعي الأسئلة للصفين الأول والثاني الثانوي العام فى جميع المواد.

وأكدت الوزارة أن اللجان مشكلة من 3 أعضاء من المعلمين ذوى الخبرة وموافاة بياناتهم لقسم الإحصاء بالإدارة تمهيدا لتسجيل بياناتهم على التطبيق الجاري إعداده لهذا الغرض بهدف البدء فى تدريبهم على استخدام منصة الامتحانات الجديدة تحت إشراف المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

كما أوضحت الوزارة أنه يكون أحد الأعضاء مختص بالمواد المترجمة ويراعى في المرشحين، ن يكون لديهم خبرة في استخدام الحاسب الآلى، بجانب تسلم البريد الإلكتروني الموحد، وقموا بتفعيله.

كما يراعى في المرشحين ترشيح 3 معلمين من كل مدرسة ثانوي عام، بجانب ترشيح2 من كل مدرسة خاصة بالمديريات للتدريب على إدارة المنصة أثناء الامتحانات لتحقيق أقصى استفادة ودعم المنصة بخبراتهم والاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة فيها وتسلم أيضا لقسم الإحصاء.