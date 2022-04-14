تنشر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، موعد الإفطار في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان (13 رمضان)، في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

موعد الإفطار في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2022

من المؤكد أن يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2022 إلى 14 ساعة و43 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:22، أما يؤذن لصلاة العشاء 7:42.

أدعية مستحب ترديده في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان 2022

اللهم أعنِّي في كل أيام شهرك الفضيل على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان يا رب العالمين.

اللهم في اليوم الثالث عشر من رمضان وفِّر فيه حظي من بركاته، وسهِّل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قَبول حسناته، يا هاديًا إلى الحق المبين.

اللهم افتح لي في شهر رمضان أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

اللهم ارزقني فيه الذِّهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبًا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

دعاء الإفطار

كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: " اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

قال النّووي في شرح المهذّب: "يستحبّ للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم:" ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.