سفرة اليوم الثالث عشر من رمضان.. حضري فراخ محمرة وشوربة لسان عصفور وعصير قمر الدين

في سفرة اليوم الثالث عشر من رمضان يمكنك إعداد أشهر وألذ الأكلات، حيث نقدم لك في السطور التالية طريقة تحضير شوربة لسان عصفور بجانب الفرخ المحمرة وعصير قمر الدين لتحضير مائدة الإفطار وبالهنا والشفا.

الدجاج المحمر

المقادير

دجاجة كاملة.

حبة من الطماطم.

حبة من البصل.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

ست حبات من الحبهان.

ورقتان من ورق اللورا.

طريقة التحضير

تغسل الدجاجة وتنظف جيدًا.

تملأ حلة كبيرة إلى نصفها بالماء وتوضع على النار حتى تغلي.

تضاف الدجاجة والبصلة والحبهان وورق اللورا والملح إلى الماء.

يزال الريم الأبيض المتكون على سطح الماء بالملعقة ويتخلص منه.

تغطى الحلة وتترك على نار متوسطة لمدة ساعة.

الانتباه لكمية الماء حتى لا تنشف حتى تستعمل في الشوربة.

تساح معلقتين من السمن وتسخن جيدًا.

تقلب الدجاجة فى السمن حتى تتحمر من كل الجوانب ويراعى إنه ا لن تستغرق وقتًا طوبيًا حتى تتحمر.

توضع الدجاجة في طبق التقديم وعليها رشة ملح ورشة فلفل.

شوربة لسان العصفور

المقادير

شوربة فراخ التي تم إعدادها سابقا

ملعقة من السمنة.

مكرونة أو لسان عصفور.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

حبهان.

ورق لورا.

مكعب مرقة دجاج.

طريقة التحضير

- احضري وعاء عميق، وقومي بغلي الشوربة.

- في طاسة متوسطة الحجم، ضعي ملعقة من السمنة حتى تذوب تمامًا ثم ضعي عليها اللسان عصفور، وقلبي جيدًا حتى يأخذ اللون الذهبي الداكن.

- ضيفى لسان العصفور إلى الشوربة، وقومي بتغطية الوعاء جيدًا، واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا، وتابعيها من حين إلى آخر وقومي بوضع مكعب مرقة الدجاج، وقدميها بالهنا والشفا على مائدة الإفطار.

عصير قمر الدين

المقادير

٢٥٠ جرام دوم

١٥٠ جرام سكر

لتر ونصف ماء

١ جرام ملح لمون

طريقة التحضير

1- يتم تقطيع قمر الدين إلى قطع صغيرة ويتم نقعه فى الماء لمده ١٢ ساعة حتى يذوب في الماء جيدا.

2- ثم يوضع في الخلاط مع السكر ونبدأ بالضرب جيدآ ويصفى بعد ذلك ويوضع في زجاج.