ننشر لكم في السطور التالية، قائمة بموعيد عرض مسلسلات رمضان الأكثر بحثا على جوجل، التي من ضمنها مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان وسوتس بالعربي للفنان آسر ياسين والمشوار للفنان محمد رمضان ومكتوب عليا للفنان أكرم حسني، وفي بيتنا روبوت الجزء الثاني .

مواعيد مسلسل دايما عامر للفنان مصطفى شعبان

يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءا، والإعادة في الساعة 4:15 فجر اليوم التالي، كما تكون الإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما يعرض على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

مواعيد مسلسل سوتس بالعربي للفنان آسر ياسين

يعرض المسلسل على قناة cbc، الساعة التاسعة مساء، وتعاد الحلقة الجديدة في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا، وموعد الإعادة الثانية الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

مواعيد مسلسل المشوار للفنان محمد رمضان

يتم عرض الحلقة الجديدة الساعة 8 على شاشة قناة DMC، ولإعادة الأولى تعرض في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

ويتم عرض المسلسل على شاشة قناة DMC دراما، يتم عرض المسلسل في تمام تمام الساعة 11:15 مساءً، وتعاد عرض الحلقة 9 الساعة 4:30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

مواعيد مسلسل مكتوب عليا للفنان أكرم حسني

موعد عرض المسلسل الساعة 6:45 مساءً، والإعادة على قناة dmc في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و6 صباحًا من اليوم التالي.

في بيتنا روبوت الجزء الثاني

يتم عرض المسلسل في الساعة 6.20 في موعد الإفطار على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 1 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 10.30 صباحًا في اليوم التالي للعرض.