طقس الخميس.. أجواء باردة ليلًا على كافة الأنحاء ونشاط للرياح

قالت الأرصاد الجوية إن طقس الخميس يشهد أجواء باردة ليلًا على كافة الأنحاء ونشاط للرياح، حيث يسود انخفاض درجات الحرارة.

طقس ربيعي على القاهرة

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

طقس لطيف على السواحل الشمالية

كما توقعت الأرصاد أنه يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، في فترات النهار وبرودة ليلا.

حالة الطقس في جنوب سيناء وشمال الصعيد

وعن حالة الطقس في جنوب سيناء وشمال الصعيد، فيسود طقس مئل للحرارة، بينما يكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا.

نشاط رياح اليوم على كافة الأنحاء

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط رياح اليوم على كافة الأنحاء بالجمهورية، كما توقعت تعرض البلد لطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس، إليكم البيان التالي:

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجات

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجات

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجات

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في سانت كاترين العظمى 25 درجات والصغرى 13