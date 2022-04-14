"الشرقية للدخان "تساهم في رأسمال "المتحدة للتبغ" بقيمة 24 مليون جنيه

أعلنت شركة الشرقية للدخان- ايسترن كومباني، عن قرار مجلس إدارتها المساهمة في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة 24% والبالغ 100 مليون جنيه.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على قرار المساهمة في الشركة الحاصلة على ترخيص جديد.

وقالت الشركة أن مؤسسي الشركة المتحدة للتبغ سيتحملون وحدهم إجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل “إيسترن كومباني” أي تكلفة خاصة بالرخصة.

وقرر مجلس الإدارة إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور رخصة التصنيع والتشغيل وفقا لكراسة الشركة.

وحققت شركة الشرقية – إيسترن كومباني، خلال النصف الأول من العام المالي 2021 -2022، أرباحًا بلغت 2.92 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.538 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.53 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 8.16 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.