وزير الري لـ قيادات الوزارة: الكفاءة هى معيار الترقي

أخبار مصر
وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وضمان حسن سير العمل. 

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد العاطى مع الدكتور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والإدارات المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وطالب عبدالعاطي - خلال الاجتماع - الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة، مؤكدا أن الكفاءة هى معيار الترقي بالوزارة. 

جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
جانب من اجتماع وزير الري بقيادات الوزارة
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