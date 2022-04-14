الزراعة: تواصل طرح طماطم بسعر ١٠ جنيهات للكيلو

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال منافذها المتنقلة، طرح كميات من الطماطم الطازجة بسعر ١٠ جنيهات للكيلو، فضلا عن العديد من الخصروات والفاكهة بأسعار مخفضة يأتي ذلك في اطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لخفض الاسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الحلقات الوسيطة، لتوفير المنتجات والسلع العذائية بأسعار مخفضة.

كما تم توفير كافة منتجات الخضر، والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية بجميع منافذ الوزارة ومعارض خير مزارعنا لأهالينا التابعة للوزارة، باسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتجاوز ٢٠٪، وإنه يتم باستمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات من انتاج الوزارة ومزارعها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن المنافذ المتنقلة، والتي تم التنسيق مع السادة المحافظين لتجوب المناطق النائية والاكثر فقرا.

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