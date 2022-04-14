17 أبريل.. حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان حفل تنصيب مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الأكاديمى ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وذلك بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة يوم الأحد الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢١ من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتي الثالثة عصرًا وعقب ذلك سيتم عقد إفطار رمضاني لأعضاء الاتحاد بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

ويقام الحفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية وتسعى إلى أن توفير جميع الإمكانيات المتاحة للطلاب مشيدا بدور عمداء ووكلاء الكليات ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات في دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة كما هنأ الطلاب بالتنصيب وحثهم على بذل المزيد من الجهد متمنيا لهم النجاح والتفوق في جميع المجالات للارتقاء بالجامعة.

وتابع الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مؤكدًا أن اتحاد طلاب الجامعة سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة إلي إعلاء إسم الجامعة بين الجامعات المصرية مقدما لهم كل الدعم مؤكدا على دور الاتحادات الطلابية كحلقة وصل بين طلاب الجامعة وإدارتها.

هذا ويقام الاحتفال تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.