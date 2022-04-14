الأمن السيبرانى.. دورة تدريبية بكلية التربية جامعة حلوان

نظم مركز الارشاد النفسى ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية جامعة حلوان، دورة عن "الأمن السيبرانى مهارات حماية الهواتف الذكية من القرصنة والتجسس".

أقيمت الدورة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة وفاء عبد الجواد مدير مركز الارشاد النفسى، حاضر فى الدورة الدكتور أحمد حسن الليثى أستاذ الصحة النفسية المساعد ونائب مدير مركز الارشاد النفسى.

أوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي أن هذه الدورة تضمنت عرض العديد من المهارات الهامة للشباب بمختلف التخصصات، لحماية الذات فى البيئة الرقمية وتحقيق الاستفادة المنشودة من استخداماتها، بجانب عرض العديد من التطبيقات العملية مع الطلاب المتدربين.

وأشارت الأستاذة الدكتورة حنان كريمة أن الدورة استهدفت التعريف بمفهوم البيئة الرقمية، تعريف بالظواهر الإنسانية في الحياة الرقمية، مفهوم الأمن السيبرانى، مصادر تهديد الأمن السيبرانى (البشرية، التقنية)، الفرق بين الأمن السيبرانى وأمن المعلومات، الجرائم الرقمية تعريفاتها وأنواعها، دور الهندسة الاجتماعية فى الإيقاع بالضحايا، مهارات شخصية لتنمية الحسابات الشخصية عبر التطبيقات الرقمية المختلفة.

وقد أبدى المتدربين مدى استفادتهم من هذه الدورات في تحقيق الحماية الشخصية عبر التطبيقات الرقمية، وخاصة فيما يتعلق بتفادي الأخطاء البشرية للمستخدمين والتى تضر بأمنهم في البيئة الرقمية.