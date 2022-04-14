محافظ الإسكندرية يجتمع مع رؤساء الجمعيات الزراعية والمزارعين

لمناقشة توريد الأقماح

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس بديوان عام المحافظة، اجتماعا مع رؤساء الجمعيات الزراعية في الإسكندرية والمزارعين لمناقشة تسويق وتوريد محصول القمح لموسم 2022 وآليات تحفيز المزارعين لتوريد الأقماح.



بالإضافة إلى المعوقات التى يمكن أن تواجة المزارعين خلال التوريد، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية، محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والمهندس طارق صالح مدير مديرية الزراعة بالإسكندرية.



وخلال الإجتماع استمع المحافظ إلى كافة المعوقات والمشكلات التى طرحها رؤساء الجمعيات الزراعية، مؤكدا لهم أنه سيعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه عمليه توريد الأقماح، وتنفيذ قرار الحكومة الخاص بتوريد 12 أردبًا كحد أدنى من إنتاجية الفدان.

ولفت إلى أنه سيتم تجميع كافة المعوقات والمشكلات التي عرضها رؤساء الجمعيات الزراعية والمزارعين ليتم عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ حلول عاجلة لها.

ومن جانبه أوضح مدير مديرية. الزراعة، أن يوجد ٧ مراكز تجميع تابعة للجمعيات التعاونية المحلية لاستلام محصول القمح من المزارعين، وذلك للتسهيل على المزارعين، وخفضًا للتكاليف، وتوفيرا للوقت والجهد بما يضمن سرعة التوريد إلى الأماكن المخصصة له ويسهل المتابعة لمديرية التموين.

و في سياق متصل، كشف مدير مديرية التموين، بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات المختصة، مع التزام جهات التسويق لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسداد للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار في خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.

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