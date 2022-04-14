أسعار الذهب اليوم الخميس 14-4-2022 في مصر

أسعار الذهب اليوم من الموضوعات التي يتم البحث عنها يوميا، نظرا لأهمية ذلك المعدن الذي يلقى رواجا كبيرا بين الجميع.

أسعار الذهب اليوم

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام خدمة أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق الـ14 من أبريل 2022 في السطور التالية:

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى 1166 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية 1020 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 و14

ووصلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 إلى 874 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 680 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم "أوقية الذهب"

وسجلت أسعار أوقية الذهب 36467 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8208 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1172571 جنيه.