محافظ الفيوم يناقش ملفي الاشتراطات البنائية الجديدة والتصالح (صور)

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اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
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ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين بالفيوم، وممثلي المكتب الاستشارية، آخر الإجراءات بشأن ملفي الاشتراطات البنائية الجديدة والتصالح في بعض مخالفات البناء. 

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمقر نقابة المهندسين بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ورؤساء مجالس المدن، ومديري إدارات الشئون المالية، والتخطيط العمراني، والمراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية بالديوان العام، وحشد من مهندسي الفيوم.

في بداية اللقاء قدم محافظ الفيوم، تهنئته لمجلس نقابة المهندسين الجديد، موجهًا الشكر لمجلس النقابة السابق، مثمنا التعاون المثمر والتواصل البناء بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ونقابة المهندسين، إضافة للتنسيق مع جامعة الفيوم بشأن الإجراءات الخاصة بمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق الانضباط في عمل المنظومة.

واستعرض المحافظ، خلال اللقاء أخر إجراءات منظومة التراخيص بناءً على الاشتراطات البنائية الجديدة، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال بعض المعوقات ودورة عمل المنظومة، وبحث ودراسة أفضل السبل لتفادي بعض الملاحظات، وموقف طلبات استئناف الأعمال بالنسبة للتراخيص التى سبق فحصها من قبل لجنة مراجعة التراخيص، وتطبيق كود الجراجات.

وأكد محافظ الفيوم، بزيادة أعضاء اللجان الفنية لسرعة إنهاء ملفات التصالح، وخطة عمل اللجان، موجهًا مسئول وحدة المتغيرات المكانية بتحديد الاجراءات والمستندات المطلوبة، والوقت الزمني لتسليم الرخص وشهادات المتغيرات المكانية بشكلٍ عاجل، مع إفادة نقابة المهندسين بالإجراءات لإعلام مهندسيها بها.

خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم، إلى استفسارات عدد من المهندسين حول خطة عمل اللجان الفنية بملفي الاشتراطات البنائية الجديدة والتصالح في بعض مخالفات البناء، والمعوقات التي تواجه تلك اللجان بشأن إجراءات الحماية المدنية، وشهادة المتغيرات، فضلًا عن الاشتراطات البنائية الجديدة بشأن الأدوار التى تم تحديدها مسبقًا برخصة البناء قبل وضع الاشتراطات.

اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين

اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
اجتماع محافظ الفيوم مع مجلس إدارة نقابة المهندسين
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