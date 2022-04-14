وزير الزراعة يبحث مع محافظ القليوبية توفير أراضى لمشروعات حياة كريمة والاستعداد لحصاد القمح

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبحث معه توفير أراضي لمشروعات حياة كريمة.



حيث تناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حيث تشمل المرحلة الأولى من المبادرة في محافظة القليوبية إنشاء 9 مجمعات خدمات زراعية تضم ( 2 ) مركز تجميع البان – ( 9 ) جمعية تعاونية زراعية – ( 9 ) وحدة بيطرية – ( 9 ) مركز إرشاد زراعي.



الوزير والمحافظ بحثا أيضا إقامة مشروعات مشتركة بين الوزارة والمحافظة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول التابعة للوزارة في محافظة القليوبية وتسهم في توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.



القصير والهجان بحثا كذلك استعداد المحافظة لموسم حصاد وتوريد القمح وتسهيل إجراءات التوريد على المزارعين حيث يوجد في المحافظة نحو 50 ألف فدان منزرعة بالقمح هذا العام.



حضر اللقاء د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق لمبادرة حياة كريمة بالوزارة كما حضر الاجتماع بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية.