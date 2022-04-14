وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة

الجزار: جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها منطقة الأعمال المركزية، مشروع الحدائق المركزية، والحى السكنى الثالث "كابيتال ريزيدانس"، والحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وغيرها.



وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات الزجاجية لعدد من الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية، مشيرًا إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن نسبة تنفيذ الأعمال بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغت نحو 79 %، وتُعد الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وأشار إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - حديقة الأعمال الفنية ).



وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية، ونسب التنفيذ متقدمة جدا، فى مختلف الوحدات، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالحى، بينما تبلغ مساحة الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، 885 فدانًا، ويضم 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.