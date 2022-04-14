ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة



بلغت حركة التداول في ميناء دمياط 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل 12 سفينة بينما غادرته 16 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31271 طنا تشمل 11200 طن فوسفات و1567 طن بولي إيثلين و2200 طن أسمنت و6834 طن رمل و1370 طن علف و300 طن بصل و7800 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44773 طنا تشمل 570 طن مواسير و1000 طن زيت طعام و4500 طن خردة و2171 طن أبلاكاش و20922 طن قمح و13438 طن فول و1909 أطنان خشب زان و5850 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 263 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 608 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2242 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58089 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 274211 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولا وخروجا 5079 شاحنات.