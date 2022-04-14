صندوق النقد الدولي يطلق أداة جديدة لمساعدة البلدان "الهشة"

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يخطط صندوق النقد الدولي لجمع 45 مليار دولار على الأقل من أجل صندوق ائتماني جديد لمساعدة "البلدان المنخفضة الدخل والهشة ذات الدخل المتوسط" على مواجهة التحديات التي طال أمدها مثل الجوائح وتغير المناخ، كما أعلنت المؤسسة الأربعاء.

وسيدخل "صندوق الصمود والاستدامة" ومقره في واشنطن حيز التنفيذ في الأول من أيار/مايو، وهو سيضاف إلى 650 مليار دولار للأصول الاحتياطية أو "حقوق السحب الخاصة" وخصصت في وقت سابق من هذا العام.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في بيان "فيما يواجه العالم صدمات عالمية متتالية، يجب ألا نغفل الإجراءات الحاسمة اللازمة اليوم لضمان الصمود والاستدامة على الأمد الطويل".

وأوضحت أن الهدف من الصندوق الجديد هو إعادة توزيع الأموال من الدول الأكثر ثراء إلى الدول الأكثر هشاشة فيما يتطلع الأعضاء إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19.

وأشارت إلى أن الصندوق سيتطلب تعاونا وثيقا مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.
 

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