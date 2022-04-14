تداول 7107 أطنان بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 7107 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و593 شاحنة و21 سيارة.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم /الخميس/، أن حركة الصادرات شملت 5710 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و228 شاحنة و6 سيارات ملاكي; بينما بلغت حركة الواردات 1397 طن بضائع عامة ومتنوعة و160 شاحنة و15 ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل وعلى متنها 70 شاحنة محملة ب 928 طن بضائع عامة ومتنوعة و18 شاحنة فارغة و12 ملاكي، وغادرته السفينة بوسيدن اكسبريس وعلى متنها 106 شاحنات بحمولة 2581 طن بضائع عامة ومتنوعة و3 ملاكي، والسفينة "الحرية" وعلى متنها 63 شاحنة بحمولة 1513 طنا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان وغادرته السفينتان سيناء وعمان حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 462 طن بضائع عامة و7 أطنان بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و49 شاحنة فارغة و2 ملاكي، وتصدير 59 شاحنة بحمولة 1616 طن بضائع عامة.