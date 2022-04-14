24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



سجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

