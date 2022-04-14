وزير الزراعة يبحث مع مديرمؤسسة الغذاء النرويجية سبل تعزيز مرونة ‏القطاع في مواجهة التغيرات المناخية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيدة جينهلد ستوردلين، المدير التنفيذي لمؤسسة ‏الغذاء النرويجية، لبحث تعزيز مرونة القطاع الزراعي ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهه التغيرات المناخية ‏وبناء نظم زراعية أكثر استدامة وحماية صغار المزارعين بما يضمن لهم حياة كريمة. ‏



ويأتي اللقاء في اطار استعدادات مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير ‏المناخ (‏COP27‎‏) حيث إستعرض "القصير" المشاكل الناتجة عن تغير المناخ كزيادة معدلات التصحر، وزيادة الإستهلاك ‏المائى، والتأثير على حجم الإنتاجية وصغار المزارعين وسكان الأماكن الساحلية المتأثرة بزيادة الملوحة وإنتشار الأمراض ‏والآفات مما يهدد سلامة الأمن الغذائي فضلًا عن زيادة معدلات الهجرة. كما أشار إلى أهمية تضافر وحشد جهود المجتمع ‏الدولي للتعاون من أجل التصدي لأزمة تغير المناخ والتي تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والدول الأفريقية على الرغم ‏من مساهمتهم الضئيلة في نسبة الانبعاثات عالميًا. ‏



ومن جانبها وجهت " جينهلد ستوردلين " الشكر لوزير الزراعة وقالت أنها تتفق معه فيما ذكره حول أهمية دعم تحول ‏النظم الزراعية والغذائية لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن تغير المناخ، ودعم عمليات التكيف مع المناخ والقدرة على ‏الصمود من خلال دعم الإنتاج الزراعي المستدام ودعم توجه الدول النامية وخاصة الافريقية للتوجه نحو التكيف وكذلك ‏انشاء منصة للتمويل المناخي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة. ‏



وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على إعداد مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون بين الوزراة والمؤسسة ومن خلال الشركاء ‏الدوليين وذلك في إطار دعم مبادرة الزراعة الناشئة، ودعم أنشطة المشروعات التي تقوم عليها الوزارة فيما يخص دعم ‏صغار المزارعين في المناطق الريفية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، وكذلك المبادرات الوطنية كمبادرة صحة واحدة ‏، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة ".‏



‏حضر الاجتماع السفير أيمن ثروت نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وكلا من الدكتور ‏نصر الدين الحاج الأمين و الدكتور محمد يعقوب بمنظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير ‏المناخ بوزارة الزراعة.‏