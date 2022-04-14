وفاة ميرفت سلطان رئيسة البنك المصري تنمية الصادرات

الاقتصاد
وفاة ميرفت سلطان
وفاة ميرفت سلطان
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أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، وفاة رئيس مجلس إدارته  ميرفت سلطان.

 

وقال البنك في بيان رسمي عبر صفحتة على الفيس بوك، بمنتهي الحزن والاسي تنعي إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات الاستاذه ميرفت سلطان.

 

وكانت ميرفت سلطان الحاصلة على  بكالوريوس إدارة الأعمال ودرجة الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمرتبة الشرف تولت رئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات في سبتمبر 2016، ومنذ هذا العام واصل التجديد لها في منصبها بعد النجاحات التي حققتها في إدارة البنك، وزيادة أرباحه، ودعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي ؛ ليصبح من أكبر البنوك العاملة في مصر.

 

وصنفت " سلطان"،  في عام 2020 أنها من  ضمن أقوي 100 سيدة اعمال في الشرق الأوسط خلال القائمة التي أعدتها مجلة فوربس وضمت 9 سيدات مصريات فقط، حيث تمتد خبرته لأكثر من 35 عاما في القطاع المصرفي من خلال توليها مختلف المناصب القيادية في عدد من البنوك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، منها  رئيس الإقليمي للعلاقات الخارجية لشمال إفريقيا وليفان ببنك إتش إس بى سى - الشرق الأوسط بدبي، وكذا نائب رئيس المعاملات البنكية الدولية لبنك دويتشه - مصر.

 

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