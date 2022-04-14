"ف أو " تحصل على ملياري دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في دول الساحل



أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حصولها على ما يقرب من ملياري دولار أمريكي تعهدات من المجتمع الدولي؛ لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد.

وأوضح بيان "للفاو" اليوم، أنها تمكنت من جمع نصف الأموال المأمولة فيما يهدف التمويل في المساعدة في حالات الطوارئ وتعزيز "صمود الأشخاص المعرضين للخطر ونظم الأغذية الزراعية" في المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن جزءا من الأموال المتعهد بها سيأتي من الاتحاد الأوروبي (654 مليون يورو) في إطار برنامج المساعدة 2021-2024؛ لتوفير استجابة طويلة الأجل للمساعدة الإنمائية لأزمة الغذاء الهيكلية في البلدان السبعة الأكثر تضررًا.

وفقًا لنائب المدير العام للفاو لوران توماس، ستساعد هذه الأموال في تلبية الاحتياجات الإنسانية لـ 41 مليون شخص هذا العام، كما دعا توماس إلى بذل جهود كبيرة لتوفير استجابة فورية، ولمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، وإلا ستستمر مستويات الجوع الحاد في الارتفاع.

وأوضح توماس أن الاتحاد الأوروبي يقدر أن 29.5 مليون شخص يعيشون في مناطق تحتاج إلى مساعدات إنسانية طارئة، قائلا: "هناك حاجة ملحة لإعادة الاستثمار في الإنتاج الغذائي المحلي جنبًا إلى جنب مع المساعدة الغذائية الإنسانية وشبكات الأمان.. الاستثمار في إنقاذ سبل العيش الزراعية اليوم يعني إنقاذ حياة الملايين غدًا، تحتاج بلدان منطقة الساحل إلى الاستثمار في جعل نظم الأغذية الزراعية أكثر كفاءة وشامل ومرن ومستدام.

وأشار إلى أنه بين عامي 2019 و2022، ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 10.8 مليون إلى 40.7 مليون، وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة هناك ملايين معرضون لخطر الانزلاق إلى أزمة أو ما هو أسوأ.