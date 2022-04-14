العملات الأجنبية تتراجع أمام الجنيه في أخر تعاملات الأسبوع



شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في ختام التعاملات اليوم /الخميس/ تراجعا مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 1%.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولارتراجعا ليصبح 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار إقفال أمس.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي تراجعا 18.34 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.34 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية.

وسجلت العملة الأوروبية " اليورو" تراجعا 2 - 6 قروش، بعد ارتفاعها في بداية التعاملات ما بين 13 - 16 قرشا شراء وبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر تراجع سعر اليورو ليصبح 19.93 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية تراجعا 19.96 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.99 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا 2 - 3 قروش، وذلك بعد ارتفاعه ما بين 22- 24 قرشا بداية التعاملات، في البنوك الحكومية والخاصة.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الإسترليني تراجعا ليصبح 24.04 جنيه للشراء، و24.21 جنيه.

وفي البنوك الخاصة، شهد الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي تراجعا ليسجل 24.03 جنيه للشراء و24.24 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الإسترليني23.87 جنيه للشراء و24.00 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر هدوءا، ليسجل اليوم 4.88 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

كما شهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعا 6 - 7 قروش، بعد ارتفاعه 2 - 4 قروش بداية التعاملات، ليسجل اليوم 57.87 جنيه للشراء و60.42 جنيه للبيع.

وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا حذرا، بعد تراجعه أمس بقيمة قرشين شراء وبيع وسجل 4.99 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.