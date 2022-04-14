فيتش ترفع التصنيف الاقتصادي والمالي للأردن

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ان مؤسسة "فيتش" العالمية رفعت ترتيب الاردن في مؤشر المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية خلال العام 2021.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس وصل (بترا) نسخة منه، جاءت المملكة بالمرتبة الثامنة وبواقع 83 نقطة خلال عام 2021 مقارنة بـ 95 نقطة عام 2020 وبتحسن بلغ 12 نقطة، تلتها مصر بالمرتبة التاسعة فيما جاءت المغرب بالمرتبة السابعة، وذلك بمؤشر الذي عرض ترتيب الدول العربية عالميا.

وجاءت الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الاولى، تلتها السعودية، قطر، سلطنة عمان، الكويت، ثم البحرين فيما جاءت تونس بالمرتبة العاشرة تلتها الجزائر ثم جيبوتي، العراق، لبنان، موريتانيا، فلسطين، ليبيا، سوريا، الصومال، السودان، في حين حلت اليمن بالمرتبة الاخيرة.

وعلى مستوى التقييمات السيادية للدول العربية من قبيل اهم الوكالات العالمية بنهاية آذار الماضي، أوضح بيان المؤسسة تولي الاردن للمرتبة السابعة عربيا في عدد من المؤشرات العالمية، اذ حصلت المملكة على نظرة مستقبلية مستقرة، وتقييم سيادي (B+) بمؤشر (IHS)، ومؤشر كابيتال انتلجنس وكذلك مؤشر موديز وستاندر اند بورز.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. موسيماني يرد على رفضه عودة كهربا إلى الأهلي

الأهلي يعرض على موسيماني التعاقد مع نجم الإسماعيلي

برشلونة يسقط بالثلاثة أمام آينتراخت فرانفكورت ويودع الدوري الأوروبي

تعرف على ملامح تشكيل جهاز منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال

وكيل صفقة القرن: أنا من ناشئين الأهلي وتدخلت لحسم صفقة الكعبي

سقوط البارسا.. أهداف مباراة برشلونة وآينتراخت فرانفكورت 2-3 في الدوري الأوروبي

ستهز الزمالك.. الصفقة الذهبية تقترب من الأهلي

مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الرجاء المغربي