الأسهم الأوروبية ترتفع مع تأكيد البنك المركزي الأوروبي على انتهاء شراء السندات

أنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا مؤقتًا على ارتفاع بنسبة 0.68%، مع ارتفاع أسهم قطاع السفر والترفيه بنسبة 3.19% بينما تراجعت التكنولوجيا بنسبة 0.46%.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير لكنه أكد أنه سينهي شراء السندات في الربع الثالث، متوقعًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة، باتباع نفس المسار الذي اتبعه بنك إنكلترا والفدرالي الأميركي.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: "أي تعديلات على أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي ستحدث بعد مرور بعض الوقت على انتهاء صافي مشتريات مجلس الإدارة بموجب التطبيق وستكون تدريجية".

من حيث حركة أسعار الأسهم الفردية، واكتسب Atlantia نحو 4.3% بعد أن قدمت عائلة بينيتون وشركة الاستثمار الأمريكية بلاكستون عرضًا لشركة الطرق والسكك الحديدية الإيطالية.

بينما انخفض سهم شركة الاتصالات السويدية Ericsson بنسبة 8.2% بعد انخفاض في الأرباح الفصلية بعد خروجها من روسيا.

من جهة أخرى، تمت الموافقة على لقاح سادس لكورونا في المملكة المتحدة، بعد أن أعطى المنظم الصحي في البلاد الضوء الأخضر لجرعة شركة Valneva الفرنسية.