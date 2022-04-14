قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني

أعلنة لجنة مسابقات دوري القسم الثاني عقوبات مباريات الاسبوع الخامس والعشرون الذي أقيم قبل توقف المسابقة لشهر رمضان الكريم.

وشملت القرارات التالي ..



مباراة الألومنيوم × البداري



- احتساب نتيجة المباراة 2 / صفر لصالح نادي الألومنيوم وذلك لإنهاء الحكم المباراة في الدقيقة 23 من الشوط الأول لعدم اكتمال العدد القانوني لفريق البداري.



مباراة الإعلاميين × سوهاج



- إيقاف اللاعب إبراهيم سعيد محمد حسن لاعب نادي الإعلاميين " مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة.

مباراة الداخلية × وادي دجلة

- إيقاف اللاعب محمود طلعت عبدالواحد لاعب نادي الداخلية " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.



- إيقاف الكابتن زلاتكور رنيجي مدرب حراس مرمي نادي وادي دجلة" مباراتين" وذلك للطرد للاعتراض.



مباراة الإنتاج الحربي × السكة الحديد

- إيقاف الكابتن شريف شعبان مدير الكرة نادي الإنتاج الحربي " مباراتين " وذلك الطرد للاعتراض.



- إيقاف الكابتن اسلام هاني حسن مدرب نادي السكة الحديد "أربعة مباريات "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم .

مباراة كفر الشيخ × دمنهور

- إيقاف اللاعب أحمد أمين صابر يوسف لاعب نادي كفر الشيخ " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

- توقيع غرامة مالية علي نادي كفر الشيخ قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها" وذلك لقيام المنتمين لنادي كفر الشيخ بسب حكم المباراة.

مباراة المجد السكندري × شيكو

- إيقاف الكابتن امير قيصر كريمي مساعد مدرب نادي المجد السكندري " مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية " الف جنيها "وذلك الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم.

- إيقاف اللاعب مصطفي محمد ناصر مكي لاعب نادي المجد السكندري " مباراتين "

و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للعبة خطرة.

مباراة الصيد بالمحلة × الزرقا .

- إيقاف الكابتن عبدالوهاب سعد الصوالحي مساعد مدرب نادي الصيد بالمحلة " مباراتين "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .