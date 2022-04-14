قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني
قرارات لجنة المسابقات القسم الثاني
أعلنة لجنة مسابقات دوري القسم الثاني عقوبات مباريات الاسبوع الخامس والعشرون الذي أقيم قبل توقف المسابقة لشهر رمضان الكريم.
وشملت القرارات التالي ..
مباراة الألومنيوم × البداري
- احتساب نتيجة المباراة 2 / صفر لصالح نادي الألومنيوم وذلك لإنهاء الحكم المباراة في الدقيقة 23 من الشوط الأول لعدم اكتمال العدد القانوني لفريق البداري.
مباراة الإعلاميين × سوهاج
- إيقاف اللاعب إبراهيم سعيد محمد حسن لاعب نادي الإعلاميين " مباراة واحدة " وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة.
مباراة الداخلية × وادي دجلة
- إيقاف اللاعب محمود طلعت عبدالواحد لاعب نادي الداخلية " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.
- إيقاف الكابتن زلاتكور رنيجي مدرب حراس مرمي نادي وادي دجلة" مباراتين" وذلك للطرد للاعتراض.
مباراة الإنتاج الحربي × السكة الحديد
- إيقاف الكابتن شريف شعبان مدير الكرة نادي الإنتاج الحربي " مباراتين " وذلك الطرد للاعتراض.
- إيقاف الكابتن اسلام هاني حسن مدرب نادي السكة الحديد "أربعة مباريات "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للسلوك الغير رياضي تجاه الحكم .
مباراة كفر الشيخ × دمنهور
- إيقاف اللاعب أحمد أمين صابر يوسف لاعب نادي كفر الشيخ " مباراة واحدة " وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.
- توقيع غرامة مالية علي نادي كفر الشيخ قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها" وذلك لقيام المنتمين لنادي كفر الشيخ بسب حكم المباراة.
مباراة المجد السكندري × شيكو
- إيقاف الكابتن امير قيصر كريمي مساعد مدرب نادي المجد السكندري " مباراة واحدة "و غرامة مالية قيمتها 1000 جنية " الف جنيها "وذلك الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم.
- إيقاف اللاعب مصطفي محمد ناصر مكي لاعب نادي المجد السكندري " مباراتين "
و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للعبة خطرة.
مباراة الصيد بالمحلة × الزرقا .
- إيقاف الكابتن عبدالوهاب سعد الصوالحي مساعد مدرب نادي الصيد بالمحلة " مباراتين "و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .