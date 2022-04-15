عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي دخلت معسكرًا مغلقًا، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي التي تقام في العاشرة مساء غد السبت في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر ووليد سليمان.
وأدى الأهلي مرانه أمس الخميس على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الرجاء.
وخاض الأهلي فقرة إحماء تحت إشراف كابيللو مخطط الأحمال، ثم خاض الفريق تدريبات خططية.
وشهد مران الأهلي مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد انتهاء البرنامج المصغر الذي قام بتنفيذه بعد مباراة المصري الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي اشتمل على تدريبات استشفائية.
المؤتمر الصحفي
ويحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد الأهلي we السلام.
ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.
المران الختامي
ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته في التاسعة والنصف مساء الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.
ويسمح لوسائل الإعلام بحضور أول ربع ساعة من مران الأهلي، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لدوري أبطال إفريقيا.
فيما يقام المران الرئيسي لفريق الرجاء المغربي في العاشرة مساء الجمعة على ملعب الأهلي we السلام.