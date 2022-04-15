أحمد العيسوي: بوسي لم تتغير بعد الشهرة وعلاقتنا جيدة

قال المطرب أحمد العيسوي إنه تجمعه علاقة صداقة طيبة بالمطربة بوسي، مؤكدا أنها لم تتغير بعد شهرتها كما يقال، خاصة معه ومع أصدقائها، موضحا أنها فنانة جيدة واشتركا سويا في عدة حفلات غنائية.

وأضاف المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية بين المسلسلات والأفلام بداية من عام 1990، كما قدم أغنيات تترات مسلسلات، ومنها "فيلم مخ ع الزيرو وننوس عينه والساحر ووش سجون وقلب أسود وغيرها"

على الجانب الآخر، هاجم أحمد العيسوي أغاني المهرجانات إن الكلمات التي يؤديها مؤدي المهرجانات سيئة ولا ترقى ليطلق عليها فن شعبي، موضحا "أخدوا الفن الشعبي في حتة تانية خالص تخلينا نقول إن الفن رايح في داهية بسببهم".

ولد أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.

تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

