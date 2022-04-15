أحمد العيسوي: تعلمت من "عدوية" الكثير.. وسعد الصغير مطرب ناجح

قال المطرب أحمد العيسوي إنه تعلم الكثير من المطربين الكبار خلال مشواره الفني، مثل الفنان أحمد عدوية والذي تعلم منه فن احترام الكلمة واختيار الألحان واحترام الجمهور، وهو السبب في وجود أغانيهم على الساحة الفنية حتى الآن.

وأضاف المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المطرب سعد الصغير قدم العديد من الأعمال الفنية والأغاني التي نصفها بـ "الراقصة"، لكنه أغلبها كانت ذات كلمات جيدة وهادفة، ولا تضر المجتمع بأي شكل، مؤكدا أنه مطرب ناجح بدليل وجوده على الساحة حتى الآن.

وتابع " الكلمات التي يؤديها مؤدي المهرجانات سيئة ولا ترقى ليطلق عليها فن شعبي، موضحا "أخدوا الفن الشعبي في حتة تانية خالص تخلينا نقول إن الفن رايح في داهية بسببهم".

ولد أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.

تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

