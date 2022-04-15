المطرب أحمد العيسوي عن سبب غيابه عن الساحة الفنية: المنتجين واخدين إجازة

رد المطرب أحمد العيسوي، على تساؤل مقدم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الإعلامي محمد موسى، حول سبب غيابه عن ساحة الفنية خلال الفترة الماضية، ليرد قائلا: معرفش والله يمكن المنتجين واخدين إجازة".

وتابع المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي المهرجانات يضرون المجتمع ويتسببون في انحدار الأخلاق.. أنا أستحي أقول الكلام ده:أمك بترقص على مطوتي"، لافتا إلى أن نسب مشاهدات أغاني المهرجانات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب مضروب".

وأضاف المطرب الشعبي أحمد العيسوي، "الكلمات التي يؤديها مؤدي المهرجانات سيئة ولا ترقى ليطلق عليها "فن شعبي"، موضحا "أخدوا الفن الشعبي في حتة تانية خالص تخلينا نقول إن الفن رايح في داهية بسببهم".

ولد المطرب أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.

تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

