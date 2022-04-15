المطرب أحمد العيسوي يفتح النار على "الموسيقيين" بسبب المهرجانات: الفن راح في داهية

أحمد العيسوي
أحمد العيسوي
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قال المطرب أحمد العيسوي إن نقابة الموسيقيين مسؤولة عن الهزة التي حدثت في الوسط الغنائي بسبب تركهم الفرصة لمؤدي المهرجانات للظهور على الساحة الغنائية، موضحا "النقابة مسؤولة عن أي هزة فنية يتعرض لها الوسط".
وأضاف المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الكلمات التي يؤديها مؤدي المهرجانات سيئة ولا ترقى ليطلق عليها "فن شعبي"، موضحا "أخدوا الفن الشعبي في حتة تانية خالص تخلينا نقول إن الفن رايح في داهية بسببهم".
وتابع أن أغاني المهرجانات تضر المجتمع بسبب الكلمات والألحان التي تحتوي عليها، مؤكدا أن أغاني المهرجانات تسببت في انحدار الأخلاق في المجتمع.
ولد أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.
تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.
 

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