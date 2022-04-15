المطرب أحمد العيسوي عن وفاة 6 من عائلته في حادث: راضي بقضاء الله

أحمد العيسوي
أحمد العيسوي
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دخل المطرب أحمد العيسوي، في نوبة بكاء عن الحديث على واقعة تشيع جنازة 6 من أفراد عائلته من بينهم شقيقه، بمسجد الشعراني بمنطقة باب الشعرية، بعد أن لقوا مصرعهم، في حادث مروع على طريق العلمين، أثناء عودتهم من الساحل الشمالي.

وقال المطرب أحمد العيسوي  خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "ذكرى مش جميلة ربنا يرحمهم ده قدر ونصيب، مضيفا زوجتي أيضا  إيناس تعرضت لحادث على طريق وادي النطرون.. الحمد لله راضي بقضاء الله".

وتابع المطرب الشعبي أحمد العيسوي،  معرفش اعمل حاجة غير الغناء، مضيفا: أسرتي خط أحمر لا يسمح لأحد تجاوزه، لافتا إلى أنه يرفض تمام تداول أخباره الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة".

ولد المطرب أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.
تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.
 

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