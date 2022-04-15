أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 160 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية


ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.


أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلي 97 جنيها.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار اليوم الجمعة 15-4-2022

وكيل صفقة القرن: أنا من ناشئين الأهلي وتدخلت لحسم صفقة الكعبي

أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة 15-4-2022

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو

زيلينسكي: 44 ألف جندي أوكراني متواجد اليوم في دونباس

عبد الغفار يدشن أعمال إنشاء مجمع التبريد اللوجيستي بمجمع «فاكسيرا»

طرح كحك العيد بمنافذ وزارة التموين بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل