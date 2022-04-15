أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة 15-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة لتصبح كالآتى:

 7،50 جنيه للتربنزين 80

8،75 جنيه للتر البنزين 92 

9،75 جنيه للتر بنزين 95 

تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر 

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات  400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار اليوم الجمعة 15-4-2022

وكيل صفقة القرن: أنا من ناشئين الأهلي وتدخلت لحسم صفقة الكعبي

أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة 15-4-2022

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مصر للطيران تستأنف رحلاتها الجوية بين القاهرة وموسكو

زيلينسكي: 44 ألف جندي أوكراني متواجد اليوم في دونباس

عبد الغفار يدشن أعمال إنشاء مجمع التبريد اللوجيستي بمجمع «فاكسيرا»

طرح كحك العيد بمنافذ وزارة التموين بتخفيضات 30% الأسبوع المقبل