بورصة طوكيو تتراجع متأثرًا بانخفاض وول ستريت وأسهم التكنولوجيا



تراجع المؤشر Nikkei الياباني الجمعة 15 ابريل بعد أن تأثر بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا القيادية التي اقتفت أثر أداء ضعيف في وول ستريت، لكن الخسائر كانت محدودة بعدما أعاد المستثمرون شراء الأسهم قبل عطلة طويلة.

وهبط مؤشر Nikkei بـ 0.29% ليغلق عند 27093.19 نقطة، لكنه تخلى عن معظم خسائره وارتفع على نحو وجيز في وقت سابق من الجلسة، وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقًا بـ 0.62% إلى 1896.31 نقطة.

وخلال الأسبوع، تراجع مؤشر Nikkei بـ 0.4%، في حين استقر المؤشر Topix.

هذا وتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الخسائر إذ انخفض سهم Tokyo Electron بـ 4.99%.

وتراجع سهم مجموعة Soft Group بـ 1.21% وانخفض سهم Sony بـ 2.52%.