بورصة طوكيو تتراجع متأثرًا بانخفاض وول ستريت وأسهم التكنولوجيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


تراجع المؤشر Nikkei الياباني الجمعة 15 ابريل بعد أن تأثر بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا القيادية التي اقتفت أثر أداء ضعيف في وول ستريت، لكن الخسائر كانت محدودة بعدما أعاد المستثمرون شراء الأسهم قبل عطلة طويلة.

وهبط مؤشر Nikkei بـ 0.29% ليغلق عند 27093.19 نقطة، لكنه تخلى عن معظم خسائره وارتفع على نحو وجيز في وقت سابق من الجلسة، وتراجع المؤشر Topix الأوسع نطاقًا بـ 0.62% إلى 1896.31 نقطة.

وخلال الأسبوع، تراجع مؤشر Nikkei بـ 0.4%، في حين استقر المؤشر Topix.

هذا وتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الخسائر إذ انخفض سهم Tokyo Electron بـ 4.99%.

وتراجع سهم مجموعة Soft Group بـ 1.21% وانخفض سهم Sony بـ 2.52%.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة اليوم الجمعة 15-4-2022

بيان عاجل من الحكومة يحسم الجدل بشأن "زيادة تعريفة المواصلات"

وكيل صفقة القرن: أنا من ناشئين الأهلي وتدخلت لحسم صفقة الكعبي

زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار اليوم الجمعة 15-4-2022

الزمالك يسعى لضم نجم الإسماعيلي

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الرجاء

التنمية المحلية تكشف حقيقة زيادة تعريفة المواصلات

من الأخونة إلى الإساءة.. كيف دافع السيسي عن الجيش في عهد مرسي؟