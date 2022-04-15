تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء، فى بيان اليوم الجمعة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 69 ألفا و948 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 270 ألفا و963 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات 4763 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 16206 ألاف و206 أطنان شملت 13300 طن فوسفات و1567 طن بولى ايثلين و1215 طن أسمنت و124 طن بصل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و546 طنا تضمنت 321 طن مواسير و999 طن زيت طعام و5866 طن خردة و14309 أطنان قمح و18816 طن فول و1673 طن خشب زان و1839 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 562 طنا.