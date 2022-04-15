بنك الشعب الصيني يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2.85%

أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير في خطوة مفاجئة، على الرغم من التوقعات لمزيد من التحفيز، إذ تعاني بكين حاليًا من ارتفاع في حالات كورونا.

وقال بنك الشعب الصيني إنه أبقى سعر الفائدة على القروض متوسطة الأجل لمدة عام دون تغيير عند 2.85%.

وتواجه الصين حاليًا أسوأ موجة انتشار لكورونا منذ بداية الوباء في أواخر عام 2019، حيث يتم أغلاق مدن رئيسية مثل شنغهاي.

هذا وأثارت عمليات الإغلاق الجماعي توقعات بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى أقل من مستهدف الحكومة البالغ 5.5% لهذا العام، مما دفع بعض الاقتصاديين والمحللين إلى توقع خفض لسعر الفائدة.