محافظ قنا: لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد تحريك سعر البنزين

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محافظ قنا
محافظ قنا
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أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات الأجرة والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

جاء ذلك عقب إعلان زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة، موجها مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة مواقف سيارات السرفيس والأجرة مع وضع الملصق الخاص بسيارة السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة. 

كما وجه محافظ قنا كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة مرور قنا ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.


وأضاف الداودي أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة قنا ١٥٥٤١ و٣٣٣٧٢٩١ في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، قد قامت بتحريك أسعار الوقود مع تثبيت أسعار السولار حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7،50 جنيه للتربنزين 80 و8،75 جنيه للتر البنزين 92 و9،75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

محافظ قنا زيادة سعر البنزين اسعار المواصلات

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