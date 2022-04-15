بعد ارتفاعه.. اعرف أسعار البنزين اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 في مصر

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أسعار البنزين
أسعار البنزين
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 تصدرت أسعار البنزين اليوم الجمعة الموافق الـ15 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي زيادة الأسعار.

 

أسعار البنزين اليوم

 

وتساءل الكثيرون عن أسعار البنزين بعدما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء مارس الماضى التوصية بتعديل أسعار البنزين الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل/ يونيو 2022. 

 

وترصد الفجر لقرائها اسعار البنزين الجديدة في السطور التالية: 

 

أسعار البنزين الجديدة 

 

أسعار البنزين 80  الجديدة 

 

ارتفعت أسعار البنزين 80 بنحو 25 قرشا، لتسجل 7:50 بعدما كانت 7:25 جنيه للتر الواحد.

 

أسعار البنزين 92 الجديدة

 

وسجلت أسعار البنزين 92 الجديدة ارتفاعا بنحو 25 قرشا لتصل إلى 8:75 بعدما استقرت لفترة عند الـ8:50 للتر.

 

أسعار البنزين 95 الجديدة

 

بلغت أسعار البنزين 95 الجديدة 9:75 بعدما كانت 9:50 للتر.

 

موعد تطبيق أسعار البنزين الجديدة

 

يُذكر أن أسعار البنزين الجديدة سيتم العمل بها بدءا من صباح اليوم الجمعة الموافق الـ15 من أبريل 2022.

 

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