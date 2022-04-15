المطرب أحمد العيسوي: أخباري الشخصية وأسرتي خط أحمر

قال المطرب الشعبي أحمد العيسوي، إن أسرته خط أحمر لا يسمح لأحد تجاوزه، لافتا إلى أنه يرفض تمام تداول أخباره الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة".

وأضاف المطرب أحمد العيسوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنتمي لعائلة شعبية ولدي من الأخوة 11 وتربينا على الشقاء والمعناة منذ الطفولة والاعتماد على الذات ولم أكن يوما طفلا مدللا وكل واحد فينا كان بيشتغل وبيعتمد على نفسه".

ودخل المطرب أحمد العيسوي، عند عرض صورة والده ووالدته، قائلا: أمي تاج راسي ربنا يرحمهما، أبويا وأمي حاجة مش موجودة دلوقتي، أبويا طلعنا رجالة ودايما كان يقولي يا شيخ أحمد عشان كنت متدين ودايما بصلي، وأمي الحنية كلها".

ولد المطرب أحمد العيسوي، 24 يونيو 1966، وبدأ الغناء عام 1984 اشتهر بالعديد من الألبومات الغنائية أولها كان البوم اتشطروا عام 1990، ثم توالت الأعمال الفنية والسينمائية فشارك في فيلم وش سجون ومسلسل طائر الحب وفيلم قلب أسود.

تميز في الغناء الشعبي… عاصر كبار المطربين وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء وكان عضوا بمجلس نقابة الموسيقيين قبل ذلك، وهو أول مطرب شعبي يتعاقد مع شركة «ميلودي».. أحمد العيسوي لقبه بعض الموسيقيين "بنقيب الغلابة" لسعيه دائما للبحث عن حقوقهم.

