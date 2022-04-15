محافظ قنا يتفقد الأسواق لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقب صلاة الجمعة عددا من الأسواق ومعرض أهلا رمضان ومجمع الشوادر وعدد من السلاسل التجارية ومحلات البقوليات بمركز نقادة، وذلك لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب وياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد محافظ قنا معرض أهلا رمضان وعدد من المحال التجارية ومجمع الشوادر للإطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والخضراوت والفاكهة وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل، مؤكدا علي أهمية تنظيم مثل هذه المعارض لدورها في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما استمع محافظ قنا لعدد من المواطنين حول أرائهم في التخفيضات التي وفرها معرض أهلا رمضان خلال فترة عمله ومعرفة أسعار السلع المعروضة ومدى إلتزام العارضين بشروط المعرض.

ووجه الداودي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة التموينية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة وذلك في إطار خطة المحافظة لمجابهة كافة صور الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك ومحاربة التلاعب بالأسعار ومحاولات الاحتكار من قبل بعض التجار.