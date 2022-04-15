محافظ قنا يتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبنى الوحدة المحلية بنقادة

تفقد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا أعمال التشطيبات النهائيه بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة الجديد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضاري والعمل على تلبية احتياجتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، رافقه المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا والنائب حمدي سعد عضو مجلس النواب وياسر أحمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعدد من القيادات التنفيذية.



وقال محافظ قنا إن المبنى مكون من بدروم ودور أرضي و٦ أدوار علوية ويقع على مساحة حوالى 460 م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10.4 مليون جنيه، حيث تجري حاليًا اعمال التشطيبات من تركيب السيراميك وأعمال الكهرباء وخطوط الاتصالات والإنترنت، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية.

وأضاف "الداودي" بأن المحافظة، تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن القناوي، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق