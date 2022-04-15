حسن يوسف يتصدر جوجل بعد ظهوره مع ياسمين عز

تصدر الفنان الكبير حسن يوسف أحد عمالقة زمن الفن الجميل اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهوره في حدى البرامج التلفزيونية.

حسن يوسف

وحل النجم حسن يوسف ضيفا على برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمنقول عبر فضائية "إم بي سي مصر".

تصريحات حسن يوسف

وأدلى حسن يوسف بالعديد من التصريحات التي أثارت جدلا كبير، حيث كشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية والفنية والمهنية.

النجم حسن يوسف والشعراوي

وقال حسن يوسف"، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يكن السبب في اعتزال زوجته شمس البارودي، مؤكدا أنها لم تره إلا عندما كان مريضا وقبل وفاته بأسبوع.

سبب اعتزال زوجة حسن يوسف

وأوضح حسن يوسف أن زوجته النجمة شمس البارودي دخلت على الشيخ الشعراوي وقبلت يده وطالبها بالدعاء له قائلا: "انتي متعرفيش مقام التائبين عند الله".

حسن يوسف ومحمد صلاح

وفيما يتعلق بالنجم المصري محمد صلاح قال حسن يوسف إنه فعل كل ما بوسعه مع المنتخب ورفع اسم مصر عاليا، وهو ما أكدته ابنته التي تعيش في إنجلترا منذ 20 عاما.

حسن يوسف يتعرض للنصب

ولفت حسن يوسف إلى واقعة تم النصب عليه فيها حينما قرر ترك التمثيل والفن وعمل أمور أخرى إلا أنه فشل فشلا ذريعا وتعرض للنصب مضيفًا: "اشتريت أرض في الإسماعيلية 20 فدان، وأصبحت صاحب أملاك، وربنا رزقني بحارس محترف وأنا لم أكن أعرف شيء والحارس نصب عليا وكان يأخذ فلوس دون أي مقابل لأني لم أكن أفهم شيء، ولما قولت للشعراوي قال لي ماتشتغلش في اللي ماتفهمش فيه".