تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب على ملعب ستاد (الأهلي WE السلام) يوم السبت المقبل والموافق 16 أبريل، وتأتي المباراة في تمام الساعة 10 مساءًا، ليعيش محبي ومشجعي النادي الأهلي أمسية رمضانية كروية غدًا، ما جعلهم يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، حتى يستطيعون مشاهدة المباراة في المنزل.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة المباراة غدًا السبت، وجاء التردد كالتالي:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتحرص مجموعة قنوات «beIN SPORTS» على الحصول على حقوق بث مباريات البطولات الدولية، ولكن هناك قناة مجانية مفتوحة من المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا من عام 2022، إذ أعلنت قناة On Time Sports عن إذاعتها للمباراة غدًا على القناة الأرضية لها، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 1

- القمر: نايل سات.

- الجودة: SD.

- تردد القناة: 10853.

- الاستقطاب: أفقي H.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

- القمر: نايل سات.

- الجودة: SD.

- التردد: 10853

- معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

- معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: أفقي.

جدير بالذكر أنه بعد الانتهاء من مباراة الذهاب في ملعب ستاد «الأهلي WE السلام»، تذهب بعثة الأهلي إلى المغرب للاستعداد للعب مبارة الإياب المقرر تنظيمها يوم 22 أبريل الجاري، لتكون على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.