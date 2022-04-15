سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-4-2022 في البنوك العاملة بمصر

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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سعر الريال السعودي، من الأمور المهمة التي يبحث عنها الكثيرون ولا سيما مع التغيرات الكثيرة التي واجهت العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري.

 

وتقدم بوابة الفجر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنية المصري في السطور التالية:

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 

 

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 4.89 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 4.89 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

 

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري إلى 4.90 جنيه للشراء و4.94 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي  CIB

 

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي لـ4.89 جنيه للشراء و4.95 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في بنك مصر

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق الـ15 من أبريل 2022 في بنك مصر 4.88 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

 

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس عند 4.92 جنيه للشراء و4.97 جنيه للبيع.

 

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