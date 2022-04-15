٥٢ طن من السلع التموينية هدية الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بأسوان (صور)

قال الدكتور رمضان عبدالسميع إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بأنه تم البدء في توزيع ( 13000) شنطة من صكوك الإطعام هدية وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسوان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ليتم توزيعها على جميع مدن وقرى محافظة أسوان بإشراف تام بين وزارة الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى استلام وتوزيع عدد ٦ طن من اللحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.



والجدير بالذكر أن هذه السلع واللحوم يتم تسليمها إجمالا لمديرية التضامن الاجتماعي ويتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن بإشراف كامل ومتابعة مديرية أوقاف بأسوان.

IMG-20220415-WA0016

IMG-20220415-WA0017

IMG-20220415-WA0018

IMG-20220415-WA0040

IMG-20220415-WA0041

IMG-20220415-WA0042

IMG-20220415-WA0043

IMG-20220415-WA0044

IMG-20220415-WA0045

IMG-20220415-WA0046

IMG-20220415-WA0047

IMG-20220415-WA0048